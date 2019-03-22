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غرفة السياحة بالأقصر: ننتظر زيادة رحلات الطيران عقب مستوى الجناح المصري ببرلين

الجمعة، 22 مارس 2019 08:03 م
غرفة السياحة بالأقصر: ننتظر زيادة رحلات الطيران عقب مستوى الجناح المصري ببرلين معبد الأقصر - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح ثروت عجمى ، رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة فى محافظة الأقصر، إن القطاع السياحى يستعد لإستقبال تدفقات كبيرة من سياح اسبانيا وبلجيكا والمانيا وفرنسا، خلال الأشهر المقبلة، وأن قطاع السياحة الثقافية المصرية، وخاصة فى الأقصر واسوان، سيشهد طفرة كبيرة، بعد الإتفاق على زيادة رحلات الطيران المباشر - الشارتر – من المطارات الأوربية إلى مطارات الأقصر واسوان، وأن عدد السياح البلجيكيين سيتضاعف.

وأضاف ثروت عجمي، فى بيان صحفى ، أن عدد الرحلات التى تصل للأقصر من كل من فرنسا وأسبانيا وألمانيا، والبالغ 29 طائرة، سيرتفع وأن السياح القادمين من مطارات ألمانيا وفرنسا واسبانيا وبلجيكا سيتوافدون بغزارة على المدن السياحية بجنوب مصر، وعلى الرحلات النيلية بين مدينتى الأقصر وأسوان.

وأرجع رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة فى محافظة الأقصر، الطفرة الكبيرة فى التدفقات السياحية المرتقبة من بلدان أوروبا إلى النجاح الذى حققه جناح مصر فى الدورة الأخيرة لبورصة برلين السياحية، والتعاون المثمر بين الغرف السياحية ببلاده من جهة ووزارة السياحة وهيئاتها من جهة ثانية، وكذلك تمكن وزيرة السياحة ببلاده من وضع خطة طموحة وعادلة لتشجيع رحلات الطيران المباشر من المطارات الأوروبية الى المطارات المصرية، ومجموعة الاتفاقيات التى وقعت بين الغرف السياحية المصرية، وكبرى الشركات السياحية بأوروبا.

وأشاد عجمى ، بالجهود الكبيرة للدكتور رانيا المشاط ، وزيرة السياحة، ورؤساء وأعضاء الغرف السياحية المصرية  ،خلال الفترة الماضية، وكشف عن وجود مساعي مصرية، لإستعادة التدفقات السياحية من بريطانيا للمقاصد السياحية بمصر ومدينة الأقصر بوجه خاص ، مؤكدا بأن الأقصر تعد وجهة أولى على قائمة اهتمامات السياح البريطانيين.

 

 


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