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غدا.. مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 28 دولة أفريقية

الجمعة، 22 مارس 2019 09:33 ص
غدا.. مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 28 دولة أفريقية وزارة الأوقاف
كتب أسامة عبد الحميد
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تقيم وزارة الأوقاف، غدا السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المربين بالسادس من أكتوبر، المسابقة العالمية للقرآن الكريم بمشاركة 28 دولة أفريقية، وتأتى هذه المشاركة الأفريقية الكبيرة لأول مرة فى تاريخ المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى ظل عودة مصر إلى عمقها الأفريقى ورئاستها للاتحاد الأفريقى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بما أعطى للعلاقات المصرية الأفريقية قوة كبيرة.

والدول الأفريقية التى أكدت مشاركتها فى مسابقة الأوقاف العالمية للقرآن الكريم هى: السودان، غانا، النيجر، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، موريتانيا، تونس، الجزائر، غنيا بيساو، مالى، توجو، الكاميرون، كينيا، الكنغو الديمقراطية، بوروندى، مدغشقر، بنين، تشاد، جيبوتى، رواندا، الصومال، جزر القمر، أنجولا، موريشيوس، أفريقيا الوسطى، أوغندا، غينيا كوناكرى.


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