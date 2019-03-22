غدا.. قافلة طبية لجراحات العيون بمستشفى طور سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلنت مستشفى طور سيناء العام، عن تنظيم قافلة طبية لجراحة العيون، غدا السبت الموافق 23 مارس إلى 28 مارس الجارى، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين المديرية وكلية طب جامعة قناة السويس تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وذلك لتوقيع الكشف الطبى وكشف النظارات الطبية وإجراء بعض العمليات الجراحية (كالمياه الزرقاء - والظفرة - والحول - وعمليات الجفون) على فترتين من 9 صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء.