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عمرو موسى يطالب القمة العربية باتخاذ موقف واضح تجاه تصريحات ترامب عن الجولان

الجمعة، 22 مارس 2019 01:49 م
عمرو موسى يطالب القمة العربية باتخاذ موقف واضح تجاه تصريحات ترامب عن الجولان عمرو موسى
كتب محمد تهامى زكى
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طالب عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، القمة العربية المنعقدة الأسبوع القادم فى تونس بأن تتخذ موقفاً واضحاً إزاء ما نشره الرئيس ترامب بشأن الاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على الجولان السورى.

عمرو موسى

عمرو موسى

 

وقال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، "فى صدد تغريدة الرئيس ترمب بأن الوقت حان لتأكيد الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورى المحتل، أطالب القمة العربية المنعقدة الأسبوع القادم فى تونس بأن تتخذ موقفاً واضحاً إزاء ما نشره الرئيس ترمب بشأن الاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على الجولان السورى".

وتابع عمرو موسى: "أقترح التشاور مع سوريا فورياً، وبصرف النظر عن وضع العلاقات الحالى والتنسيق مع حكومتها بشأن الذهاب إلى مجلس الأمن لحفظ حقوق سوريا العربية فى أرضها المحتلة"، مضيفا: "الحكومة السورية فى وضع قد لا يمكنها من حرية الحركة الدولية، وتحتاج إلى دعم عربى فى هذا الإطار خاصة فى موضوع الجولان، من هنا يمكن للدور العربى أن يستأنف نشاطه فى المسألة السورية".

واختتم موسى: "هذا وقد ترى القمة تكليف الرئاسة التونسية والأمانة العامة للجامعة العربية بالتواصل العاجل مع الحكومة السورية فى هذا الشأن".

كان الرئيس الأمريكى ترامب، قال فى تغريدة له على تويتر، أمس الخميس: "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التى لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمى".

 

 


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