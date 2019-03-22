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ضبط 2.5 طن أسماك مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالمقطم

الجمعة، 22 مارس 2019 02:02 م
ضبط 2.5 طن أسماك مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالمقطم أسماك فاسدة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط 2.5 طن أسماك مجهولة المصدر داخل ثلاجة بالمقطم، وتحرر محضر بالواقعة.

 

ونجحت مباحث تموين القاهرة، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الأسماك بدون ترخيص - كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، لحيازته كميات كبيرة من الأسماك مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخلها على 1,600 طن "سمك، "جمبرى" منتهية الصلاحية، 400 كيلو سمك فيليه، 450 كيلو جمبرى مقشر) ، وجميعها مجهولة المصدر.

 

وتم تحرير المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

 

 


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