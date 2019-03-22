ضبط مصنع بلاستيك بدون ترخيص وملح طعام مجهول المصدر فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى، مدير مباحث التموين، وكمال راشد وكيل وزارة التموين، عن ضبط "ر.ع.ا" 42 سنة صاحب مستودع بوتاجاز بمركز أبوحمص لقيامة بالتصرف فى حصة المستودع من أسطوانات بوتاجاز مدعمة وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضبط 46 أسطوانة بوتاجاز مدعمة .

وتم ضبط "أ.ع.ع" 44 سنة المدير المسئول عن مصنع كسر بلاستيك بدون ترخيص كائن كومبانية لوقين مركز كفر الدوار بإدارة مصنع لتصنيع البلاستيك بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة وضُبط بحوزته كمية 3 أطنان كسر بلاستيك .

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ع .ع.ا" 42 سنة صاحب مخزن مواد غذائية كائن قرية زاوية مسلم مركز الدلنجات لحيازته وتخزين ملح طعام مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدره، وضُبط بحوزته كمية 2.500 طن ملح طعام .