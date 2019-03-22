ضبط شخصين ينصبان على الراغبين في التأهيل للعمل المصرفي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء مواقع إلكترونية للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم عقد دورات تدريبية لهم لتأهيلهم للعمل فى المجال المصرفى.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "مصطفى.س" محام بأحد البنوك بالقاهرة، بوجود صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بإسم البنك محل عمله، بزعم عقد دورات تدريبية فى مجال العمل المصرفى بإسم البنك ، وكذا توفير فرص عمل بالبنك " خلافاً للحقيقة ".

وتم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف أسفرت جهوده عن قيام شخصين بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية الإحتيالية بأسماء مختلفة، مستغلين شعارات العديد من البنوك، بزعم عقد دورات تدريبية في المجال المصرفى بالتعاون مع إدارات تلك البنوك وتسهيل تأهيل الحاصلين على تلك الدورات للإلتحاق للعمل بتلك البنوك "خلافاً للحقيقة" وذلك من خلال المقر المعد لذلك (وحدة سكنية) بدائرة قسم الدقى مقابل مبلغ مالى (1000) جنيه لكل متدرب.

وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهمان بمحاولة إستقطاب راغبى العمل بالقطاع المصرفى للحصول على الدورات التدريبية المشار اليها وأعلنا عن بدء أول دورة تدريبية إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن إعتزام المتحرى عنهما التردد على المقر " للإعداد لتجهيزه "، فتم ضبطهما وأحالهما اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لجهات التحقيق.