صور.. وزير الرى يحتفل باليوم العالمى للمياه فى جنوب سيناء‎

جنوب سيناء- فايزة مرسال

أدى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، صلاة جمعة اليوم بمسجد السلام بمدينة طابا، وعقب أداء الصلاة تحدث عن ترشيد استهلاك المياه مع جموع المصلين .

وأكد "عبد العاطى" أهمية المياه والحافظ عليها، مشيرا إلى أنه نظرا لأهميتها تم تخصيص يوم دولى للاحتفال بالمياه العذبة وهى توصية قدمت فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية الذى عقد فى "ريو دى جانيرو" فى عام 1992، وقد استجابت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين يوم 22 مارس 1993 بوصفه اليوم العالمى الأول للمياه.

وأعلن وزير الرى عن إنشاء 320 منشأة متنوعة ما بين سدود وبحيرات وغيرها لتخزين المياه وحماية جنوب سيناء من مخاطر السيول بقيمة أكثر من 300 مليون جنيه خلال العام المالى 2017 / 2018.

يشار إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ألقى خطبة الجمعة بمسجد السلام بمدينة طابا رافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .