صور.. وزيرة الهجرة تلتقى الجالية المصرية فى مدينة كرايستشيرش بنيوزيلند

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأعضاء من الجالية المصرية فى مدينة كرايستشيرش بنيوزيلند، من بينهم أئمة مساجد وأساقفة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزيرة نبيلة مكرم، أكدت خلال لقائها بالجالية حرصها على زيارتهم خصيصًا للمواساة ونقل التعازى جراء الحادث الإرهابى الأليم، وجهت كل الشكر لهم على جهودهم التى بذلوها مع المصابين وأسر الضحايا، مشيدة بحالة التكاتف والتضامن التى لمستها من كل المصريين فى هذا الموقف.

وأوضحت نبيلة مكرم، أنه إلى جانب أداء دورها تجاه هذا الحدث، فكان لزاما أيضًا أن تلتقى بأعضاء الجالية المصرية فى كرايستشيرش للتعرف عليهم أكثر والتحدث إليهم عن دور الوزارة وعما يجرى فى مصر والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى تبنى الوزارة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وإطلاق 4 نسخ منها والإعداد للنسخة الخامسة، وكذلك مبادرة "إحياء الجذور" والتى تعد الأولى من نوعها عالميًا، للترويج السياحى وإحياء الاحتفاء الشعبى بالجاليات الأجنبية التى كانت تعيش فى مصر بالماضى.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنه انطلاقًا من إيمان وزارة الهجرة بدور شباب مصر فى الخارج وسط التحديات التى تواجه الوطن، فإن الوزارة تقوم بتنظيم برامج لأبناء الأجيال الثانى والثالث والرابع من المصريين المقيمين بالخارج، لزيارة وطنهم الأم مصر ومعالمها التاريخية والسياحية، والتعرف على المشروعات التنموية الجارى تنفيذها للنهوض والتقدم بهذا البلد، وكذلك تنظيم دورات فى الأمن القومى لهم لتصحيح أى مفاهيم أو أفكار مغلوطة قد يتعرضون لها بالخارج، فضلاً عن ربطهم بالعادات والتقاليد والقيم المصرية الأصيلة.

من جانبهم، تقدم أعضاء الجالية المصرية بخالص الشكر لوزيرة الهجرة على زيارتها إلى كرايستشيرش ولقائها بهم، مقدرين جهودها المبذولة والمسافات الطويلة التى قطعتها لمساندتهم وتقديم الدعم للمصابين وأسر الضحايا من المصريين.

كما أثنى الشيخ إبراهيم عبد الحليم، إمام أحد المسجدين الذين تعرضوا للحادث الأليم والذى كانت زوجته من المصابين فى الحادث، على زيارة وزيرة الهجرة والجهد الكبير المبذول من قبلها وقبل السفارة المصرية، قائلا:"يكفينا أننا نشعر هنا كجالية مصرية أن هناك مسئولًا مثلها يتألم لألمنا ويشاطرنا الأحزان على ضحايانا"، وتوجه، بالدعاء للقيادة السياسية فى مصر، مثمنًا جهود مواصلة مسيرة البناء والتنمية للارتقاء بمصر.

وناقش أعضاء الجالية مع الوزيرة بعض الأمور المتعلقة بمتطلباتهم كمصريين يعيشون فى الخارج، من بينها منظومة إرسال متعلقات أو أغراض إلى مصر عن طريق الشحن والضوابط المحددة لذلك.

وفى ختام اللقاء، بعث أعضاء الجالية المصرية رسالة تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسى وتقديرهم لجهوده فى تنمية البلاد والنهوض بها ومكافحة الإرهاب، خاصة أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله.