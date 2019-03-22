صور.. نواب لجنة الصناعة: مشروعات محور قناة السويس إنجاز تاريخى

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، اليوم الجمعة، المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى اليوم الثانى لجولتهم بمشروعات المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ مشروعات المنطقة ومستجدات عملية التطوير وخطتها الزمنية باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية.

وخلال لقائه بأعضاء اللجنة قال الفريق مميش: إن المشروعات الجديدة فى المنطقة هى حجر الزاوية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بداية من تطوير المجرى الملاحى وتنفيذ قناة جديدة والتى أصبحت تمثل أهمية كبيرة للتجارة العالمية، والتى انعكست بدورها على تسهيل مرور التجارة العالمية بدون تعطيل، لتكون قادرة على استيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة بعد توجه العالم فى الوقت الحالى إلى استخدام هذا النوع من السفن، وبفضل وصول عمق القناة إلى 25 مترا.

وأضاف الفريق مميش، أن هذا المشروع جاء فى وقته المناسب لأنه أعاد اللحمة بين المصريين بكونه مشروعا قوميا يمثل أهمية كبيرة لدى الشعب المصرى على مدار التاريخ، وتزامن معه مشروع المنطقة الاقتصادية لإقامة حياة فى هذه المنطقة وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة على ضفاف قناة السويس.

وأشار الفريق مميش، إلى الدعم الشعبى الكبير والدعم السياسى من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللذين لولاهما ما كان هذا النجاج والإنجاز قد حدث، والذى انعكس بدوره على إيرادات قناة السويس وأصبحت مصدرا كبيرا للدخل القومى والنقد الأجنبى.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض تقديمى عن أعمال حفر قناة السويس الجديدة وكذلك فيلم خاص عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعقب هذا العرض أكد الفريق مميش أنه بالرغم من وجود هذا الموقع من سنوات إلا أنه لم يلتفت إليها بالرغم من أنها نقلة كبيرة عالمية لمصر، إلا أن الدعم الحقيقى والإصرار والعزيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى أن يعيد مكانة هذا الموقع العبقرى على الخريطة العالمية من خلال 6 موانئ ومناطق صناعية ولوجستية على مساحة 461 كم2.

وأضاف، أننا نعمل حاليا على جذب كثير من الاستثمارات الأجنبية فى هذا الموقع الفريد من نوعه وهذا ما نلمسه فى جولاتنا الخارجية برغبة المستثمرين ورجال الأعمال فى الاستثمار فى هذه المنطقة بسبب استقرار المناخ الاستثمارى الذى تشهده مصر حاليا.

وفى كلمته، قدم المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب شكره وتقديره نيابة عن مجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبد العال، لما تقوم به هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، لافتا إلى الإعجاز الذى تشهده القناة من توسعة واستثمارات على ضفافها، قائلا: ما نشهده كأعضاء مجلس النواب من القيادة السياسية فى قيادة سفينة الدولة بحكمة وعزم وإرادة رجل واحد تكاتف حوله الشعب المصرى فى حفر قناة السويس الجديدة ولم يتأخر فى تلبية نداء الوطن.

وأشاد "عامر"، بمعدلات التنفيذ فى مشروعات المنطقة مشيرا إلى أن الإرادة القوية للقيادة السياسية هى أحد عوامل نجاح المشروعات القومية التى تشهدها مصر حالياً.

وأشاد رئيس اللجنة بما تقوم به إدارة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية فى هذه المشروعات ورؤيتها والمتمثلة فى الفريق مهاب مميش، واختياره لمعاونيه وقدرته على حل مشكلات المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية، معربا عن فخره لعملية التنمية فى هذا الإقليم ومشروعات الأنفاق التى تربط سيناء بقلب الوطن وتقضى على الإرهاب بكافة صوره، مؤكداً دعمه ودعم اللجنة فى الوقوف لإزالة أية عوائق قد تواجه الصناعة فى هذه المشروعات ونقل هذه الصور من أرض الواقع إلى النواب فى المجلس، للعمل على تقديم كل أنواع المساندة لهذه المنطقة لرفع تصنيفها.

وخلال زيارته بالجولة البحرية فى قناة السويس الجديدة قال النائب فرج عامر رئيس اللجنة، إن وتيرة العمل بالمشروعات القومية إنجاز عظيم يدل على عزيمة وإصرار الشعب المصرى وينعكس ذلك بمعدلات التنفيذ والانتهاء من أعمال أنفاق الإسماعيلية والمنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد جوهرة شرق المتوسط والتى ستكون أحد أهم الموانئ المحورية الهامة فى العالم، مشيرا إلى الإرادة القوية للقيادة السياسية والتى نجحت خلال سنوات قليلة لإخراج هذه المشروعات بهذا الشكل الذى يليق بالشعب المصرى ويوفر الحياة الكريمة للمصريين.

وأعرب رئيس اللجنة عن تقديره للمجهودات التى يقوم بها الفريق مهاب مميش فى إدارته للهيئتين لدفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطنى.

من جانبه أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالمجلس بما شاهده فى جولته أمس من معدلات التنفيذ فى أرصفة شرق بورسعيد الجديدة هذا الإنجاز التاريخى الذى قامت به السواعد المصرية فى أقل من 24 شهرا وكذلك عملية حفر القناة الجانبية للميناء فى 70 يوما، مما يفيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويجعلها محورا مركزيا عالميا.

وأشادت النائبة إيفيلين بطرس عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتطور الكبير فى المشروعات القومية العملاقة التى تشهدها مصر حاليا خاصة مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة ما شهدته شرق بورسعيد الجديدة من تنفيذ أرصفة جديدة بطول 5 كم وكذلك زيادة مساحات التداول، وما يتم فى المنطقة الصناعية أيضا رغم صعوبة التربة هناك.

وأشادت النائبة إيفيلين بطرس، بالمعالجة والتحسين التى شهدتها التربة بشرق بورسعيد وكذلك تجهيز البنية التحتية والتى من شأنها تنعكس على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.

وأشادت النائبة بالأنفاق الجديدة التى تسهل حركة نقل البضائع والأفراد والتى ستكون وصلة رئيسية بمدن القناة وسيناء ومن ثم تتحقق التنمية التى نطمح إليها، فقد كانت سيناء مهملة سنوات ماضية، لكن بفضل عزيمة القيادة السياسية ورؤيتها الحكيمة استطعنا أن نقضى على الإرهاب وتنمية سيناء وخلق مجتمع عمرانى وتوفير فرص عمل لأبنائها بسبب هذه المشروعات الجديدة.



لجنة الصناعة بالبرلمان تزور محور تنمية القناة (1)



لجنة الصناعة بالبرلمان تزور محور تنمية القناة (2)



لجنة الصناعة بالبرلمان تزور محور تنمية القناة (3)



لجنة الصناعة بالبرلمان تزور محور تنمية القناة (4)



لجنة الصناعة بالبرلمان تزور محور تنمية القناة (5)