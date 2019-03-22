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صور.. مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

الجمعة، 22 مارس 2019 01:05 ص
صور.. مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع مهرجان الألوان المبهجة فى الهند
(رويترز)
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احتفل آلاف الهندوس فى أنحاء الهند، هذا الأسبوع بمهرجان هولى، الذى يقام على مدار يومين، ويمثل بداية الربيع، وذلك بنثر الألوان وترديد الأغانى والصلوات.

وبالنسبة لكثير من الهندوس، فإن المهرجان الذى يسمونه أيضا "مهرجان الألوان" و "مهرجان الحب" ويبدأ الأربعاء، يعد فرصة للابتسامة والصفح وإعادة العلاقات التى انقطعت بين الأحبة والأقارب.

وخلال المهرجان، ينشد المشاركون الأغانى ويرقصون ويرشقون بعضهم البعض بالزهور وبمساحيق زاهية الألوان منها الوردى والأصفر والأزرق والأخضر.

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (1)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (2)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (3)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع 

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (4)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (5)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع 

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (6)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (7)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (8)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (9)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (10)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع 

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (11)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (12)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع 

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (13)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (14)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (15)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع 

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (16)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع 

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (17)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (18)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (19)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع 

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (20)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (21)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع 

 

مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع (22)
مهرجان الألوان المبهجة فى الهند احتفالا بقدوم فصل الربيع 

 

 


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