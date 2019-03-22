video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. مسيرة "أنت أقوى من المخدرات" تطوف شوارع قرية محمد صلاح بالغربية

الجمعة، 22 مارس 2019 12:07 م
صور.. مسيرة "أنت أقوى من المخدرات" تطوف شوارع قرية محمد صلاح بالغربية مسيرة أنت أقوى من المخدرات بقرية محمد صلاح
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، مسيرة بمشاركة العشرات من الشباب بقرية نجريج مركز بسيون، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى لكرة القدم والمحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى تحت شعار "أنت أقوي  من المخدرات"، بحضور محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية، عبد العزيز البمبى، خال اللاعب محمد صلاح، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح.

وارتدى الشباب المشارك سترات صفراء رافعين بنرات عليها شعار الحملة، وصور اللاعب محمد صلاح، وطافت المسيرة شوارع القرية، كما شارك عدد من أهالى القرية بالمسيرة، وانتهت المسيرة أمام جرافيتى اللاعب بمركز الشباب.

 

مسيرة أنت أقوى من المخدرات بقرية محمد صلاح (1)
 

 

مسيرة أنت أقوى من المخدرات بقرية محمد صلاح (2)
 

 

مسيرة أنت أقوى من المخدرات بقرية محمد صلاح (3)
 

 

مسيرة أنت أقوى من المخدرات بقرية محمد صلاح (4)
 

 

مسيرة أنت أقوى من المخدرات بقرية محمد صلاح (5)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. توافد أهالى قرية محمد صلاح على مركز الشباب لمتابعة جائزة أفضل لاعب

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

محمد صلاح




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة