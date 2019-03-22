صور.. رؤساء المحليات بسوهاج يستقبلون 478 مواطنا لحل مشاكلهم خلال أسبوعين

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن استقبال رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة الـ 14 لعدد 478 مواطنا، فى إطار تنفيذ قرار الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، الذى أصدره منذ أسبوعين، والذى ينص على إلزام جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستقبال المواطنين من الثامنة وحتى العاشرة صباحاً لحل مشاكلهم.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، فى بيان للمحافظة، أن رئيس مركز ومدينة طما استقبل 48 مواطنا، أحال منهم 10 إلى مديرية التضامن الاجتماعى لبحث حالتهم، كما تم الاستجابة لـ6 مواطنين تضرروا من وجود إشغالات، بينما تنوعت باقى طلبات المواطنين بين توصيل مرافق وغاز طبيعى، وترخيص أكشاك.

وأضاف التونى، أن رئيس مركز ومدينة جهينة استقبل 8 مواطنين بطلبات ترخيص أكشاك، وطلب إقامة سجل مدنى بقرية عنيبس، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى، والتضامن الاجتماعى، ومجلس قروى عنيبس، والشئون القانونية للمعاينة على الطبيعة.

كما استقبل رئيس مركز ومدينة طهطا 68 مواطنا، حيث تلقى 15 طلبا لترخيص أكشاك، وتمت الموافقة على ترخيص 3 منهم فى القرى، كما تمت الاستجابة لـ10 مواطنين تقدموا بطلبات تقنين، وتم تسهيل معوقاتهم بالتعاون مع مسئول الأملاك، كما تم فحص طلبات مواطنين تضرروا من عدم إنارة بعض المناطق بساحل طهطا والسوق البرانى، وتم الاستجابة لطلباتهم وإنارة تلك المناطق بمعرفة قسم الكهرباء بالوحدة.

وقدم عدد من المواطنين مقيمين بقروى الصوامعة، وشطورة بطلبات يتضررون من عدم تغيير الأسلاك الكهربائية بموصلات معزولة، حيث تم التنسيق مع قطاع كهرباء سوهاج وتوفير 29 كيلو أسلاك لقروى شطورة، و70 كيلو لقروى الصوامعة، وجارى تغيير الأسلاك بالموصلات المعزولة حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار الدكتور محمد التونى إلى استقبال رئيس مركز ومدينة المراغة لـ45 مواطنا، تضمنت الحالات طلبات مساعدات من التضامن الاجتماعى، وترخيص أكشاك، وتقنين أراضى.

وقال المتحدث الرسمى، إن رئيس مركز ومدينة اخميم استقبل 21 مواطنا تركزت طلباتهم حول إزالة مبانى مخالفة، ورصف طرق، وتوصيل مرافق، وترخيص أكشاك، وتم احالتها للجهات المختصة لفحصها.

ولفت إلى أن رئيس حى غرب سوهاج استقبل 45 مواطنا، شملت طلبات تصالح على محاضر إشغال وإتلاف أسفلت، وتم التصالح، مشيراً إلى أنه من ضمن الشكاوى مواطنة تشتكى من حضور شخصين إلى محل إقامتها ومطالبتها بدفع 51 جنيها مدعين أنهما من الوحدة المحلية للحى، وقد تم تحرير مذكرة بالواقعة ورفعها إلى قسم أول شرطة سوهاج.

كما استقبل رئيس مركز ومدينة ساقلتة 45 مواطنا جاءت طلباتهم لتوصيل كهرباء، ورصف وتطهير ترع، ورفع مخلفات وتعدى على أراض زراعية، حيث تمت الاستجابة لبعض الطلبات، وإحالة الطلبات الأخرى للجهات المختصة.

وفى جرجا استقبل رئيس المدينة 50 مواطنا بطلبات لتقنين الأراضى، وجارى عمل المعاينات اللازمة، كما طالب بعض المواطنين بحملات نظافة عامة، تمت الاستجابة لها، وتقدم البعض بطلبات لتوصيل مرافق، وترخيص أكشاك، جارى دراستها، وفحصها.

وكشف المتحدث الرسمى باسم محافظة سوهاج عن استقبال رئيس مركز ومدينة البلينا لـ 26 مواطنا، حيث طالب البعض بإنشاء سجل مدنى لعرابة أبيدوس، وتمت المعاينة من قبل إدارة الأحوال المدنية للموقع المقترح، مضيفاً أنه تم الاستجابة لمواطنة بخصوص نزاع قضائى على منزل أربعة أشخاص ورثة، وتم تحرير محضرى إيقاف وتعد بالبناء، كما تقدم عدد من المواطنين بطلبات لإنارة بعض الشوارع، لافتاً إلى أنه تم صيانة كشافات الإنارة.

واستقبل رئيس مركز ومدينة المنشاة 36 مواطنا، حيث طالب بعضهم بتركيب كشافات إنارة، كما تضرر بعض المواطنين بشأن ترحيل أعمدة إنارة، حيث تم تحويل تلك الشكاوى إلى قسم الكهرباء لفحصها، وتقدم عدد من المواطنين بطلبات لقيام الوحدة بحملات نظافة، وتم الاستجابة لها، وفى مركز ومدينة سوهاج استقبل رئيسه 26 مواطنا، جاءت طلباتهم للحصول على رخصة كشك للمساعدة على ظروف المعيشة، وتقدم مواطن بطلب قبول تبرع بمساحة 175مترا من ملكه الخاص فى نجع الشوش.

كما التقى رئيس حى الكوثر 39 مواطنا، تركزت طلباتهم حول توصيل مرافق "عدادات كهرباء ومياه"، وتم إنهاء إجراءات التوصيل للمرافق المطلوبة، وتوصيل عدادات مؤقتة، كما تم استدعاء لجنة من الهيئة القومية لمياه الشرب، ومديرية الإسكان، والشركة المنفذة لمعاينة بعض المشروعات المتوقفة، استجابة لطلبات بعض المواطنين.

وفى مركز ومدينة دار السلام استقبل رئيسه 17 مواطنا، بعضها خاصة بالتربية والتعليم، وتم تحويلها لمديرية التربية والتعليم للبحث، كما تضمنت بعض الحالات طلبات بتوصيل مرافق وخدمات، واستقبل رئيس حى شرق سوهاج 4 مواطنين، من ضمنهم مواطنة تتضرر من قيام صاحب أحد الأكشاك، بإشغال الطريق أسفل العمارة التى تقيم بها، وتمت الاستجابة لها وإزالة الكشك.



استقبال المواطنين باخميم (2)



استقبال المواطنين بالبلينا (1)



استقبال المواطنين بالمراغة (2)



استقبال المواطنين بجهينة (2)_1



استقبال المواطنين بحي شرق (1)