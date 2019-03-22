صور.. حملة لإزالة الإشغالات بمحيط قلعة قايتباى فى الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة موسعة اليوم الجمعة، بمحيط قلعة قايتباى، لإزالة الإشغالات وكافة أشكال المخالفات بالمنطقة.

جاءت الحملة بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق بالحى برئاسة النقيب محمد سعيد، وشرطة نقطة الأنفوشى برئاسة النقيب أحمد عبد المتعال، وبمرافقة إدارات؛ إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحى.

وتأتى هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات المتتابعة والمستمرة لفرض الانضباط ومنع المخالفات، لما تحمله هذه المنطقة من قيمة أثرية كبيرة وتستقبل عددا كبيرا من الزائرين والسائحين من جميع الأنحاء.



جانب من الحملة

جانب من الحملة