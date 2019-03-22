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صور.. الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمياه

الجمعة، 22 مارس 2019 04:53 م
صور.. الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمياه جانب من الاحتفالية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، احتفالية اليوم العالمي للمياه لعام 2019 تحت شعار "المياه للجميع" برعاية  الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وتم تنظيم ماراثون سباق بداية من كوبري ستانلي وحتي السلسلة بمشاركة كل من شركتي مياه الشرب والصرف الصحي  بالإسكندرية وبتعاون العديد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتمثل فى: مديرية التربية والتعليم والأوقاف وهيئة  النقل العام  وجامعة الإسكندرية علاوة على مجموعة من المتسابقين  الشباب  وذوي الاحتياجات الخاصة المشاركين من مختلف أرجاء الإسكندرية.

وأعطي المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، إشارة بدء وانطلاق الماراثون وعند نقطة النهاية كرم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي بكؤوس وميداليات وشهادات تقدير.

ووجه "جابر" كلمة شكر إلي جميع الجهات المشاركة والداعمة لتنظيم هذا الحدث  واستمرت الفعاليات باستقلال أتوبيسات النقل العام مرفوع عليها أعلام الجمهورية وشركتي مياه الإسكندرية والصرف الصحي ولوحات إرشادية تحمل عبارات توعوية لتثقيف المواطنين بأهمية الحفاظ علي قطرة الماء.

ووفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين شركة مياه الإسكندرية ووزارة الأوقاف    تم توحيد خطبة الجمعة اليوم لأكثر من 105 مساجد بحي الجمرك عن ضرورة ترشيد استهلاك.

 

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