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صور.. "الأوقاف" تهدى المركز الثقافى التابع لها بموريتانيا كتبا لنشر الوسطية

الجمعة، 22 مارس 2019 05:26 م
صور.. "الأوقاف" تهدى المركز الثقافى التابع لها بموريتانيا كتبا لنشر الوسطية الدكتور نوح العيسوى مدير عام بحوث الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي السادس الذي نظمته وزارة الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الشقيقة تحت عنوان " وحدة الأمة الإسلامية ومواجهة تيارات التطرف وخطاب الكراهية " توجه مساء يوم الخميس الدكتور نوح العيسوي إلى مقر المركز الثقافي المصري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ، وذلك لزيارته والتعرف على الدور الذي يقوم به.
 
وخلال الزيارة قام ممثل الاوقاف، بتسليم نسخة من بعض إصدارات وزارة الأوقاف المصرية في مجال تجديد الخطاب الديني للدكتور نشأت حسن مدير المركز الثقافي المصري  هدية للمركز  التنويري الهام في موريتانيا وغرب أفريقيا ، منها : ” فلسفة الحرب والسلم والحكم ” ، و ” الفهم المقاصدي للسنة النبوية “، و ” حديث الروح ” ، و ” الكليات الست رؤية عصرية ” ، و ” قواعد الفقه الكلية ” ، و ” موسوعة الدروس الأخلاقية ” و ” نعمة الماء ” ، مما حاز ثناء وإعجاب العاملين بالمركز ، مؤكدا استعداد وزارة الأوقاف المصرية لمزيد من التعاون في نشر الفكر الوسطي المستنير  وتزويد المركز بما يحتاج من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 
كما تفقد العيسوى، المركز المصري والأنشطة التي يقوم بها في  المجالات المختلفة ، كتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، وتعليم الخط العربي ، وعقد مسابقات في حفظ القرآن الكريم ، إضافة إلى الأنشطة الثقافية والتي تشتمل على الفنون التشكيلية والأمسيات الشعرية ، وعقد دورات تدريبية للحاسب الآلي ، وغيرها من الدورات الثقافية.
 
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