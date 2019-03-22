صور.. إنعاش السياحة الدينية بترميم آثار الإسكندرية.. أبرزها إحياء الكنيسة القديمة

تشهد محافظة الإسكندرية حاليًا اهتمامًا كبيرًا بالآثار الدينية من الديانات السماوية الثلاثة والحفاظ عليها، حيث تعمل وزارة الآثار على ترميم عدد من الآثار الدينية المهمة بالمحافظة، والتى من شأنها أن تضع الإسكندرية على خريطة السياحة العالمية بعد افتتاحها للزيارات السياحية، مما ينعش السياحة الدينية بالإسكندرية.

ويرصد "اليوم السابع" أهم أعمال ترميم وتطوير الآثار الدينية المختلفة، من الديانات الثلاثة الإسلامية والمسيحية واليهودية، وأهميتها التاريخية، وأبرزها منطقة "أبو مينا" الأثرية المسجلة على قوائم المناطق التراثية بمنظمة اليونيسكو، والمعبد اليهودى بالإسكندرية.

إنقاذ منطقة "أبو مينا" الأثرية من المياه الجوفية بتكلفة 20 مليون جنيه

ووضعت وزارة الآثار إنقاذ منطقة "أبو مينا" الأثرية ببرج العرب، على رأس الأولويات والحرص على رفعها من القائمة الحمراء للمناطق التراثية المهددة بمنظمة اليونسكو، وذلك بتكاتف كل الجهات والوزارات المعنية، وذلك تمهيدا لإعادة إحياء الكنيسة القديمة وافتتاحها للجمهور والزيارات الدينية.

وأشار محمد متولى، مدير منطقة الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إلى أنه تم التعاقد على طرمبات جديدة بمبلغ 20 مليون جنيه لشفط المياه الجوفية بالمنطقة الأثرية، حيث سيتم توريد 170 طرمبة شفط تعمل على إنقاذ المنطقة من الاندثار.

وأوضح "متولى"، أنه حاليًا يتم العمل على إزالة ورفع الحشائش من المنطقة الأثرية والتى تقدر مساحتها بنحو 2000 فدان والتى ينفذها مركز ومدينة برج العرب وحى عامرية أول وذلك بناء على توجيهات محافظ الإسكندرية، تمهيدًا لزيارة وفد من منظمة اليونسكو الشهر المقبل.

وأكد "متولى"، أن الآثار بالإسكندرية انتهت من مراجعة كل إجراءات تنفيذ المشروع، حيث تم مراجعة شبكات الكهرباء والمياه ووضع خط السير الخاص بشفط المياه وإلقائها فى الترعة ثم إلى المصرف العمومى، كما تم التنسيق مع قوات الأمن بإزالة كل التعديات على منطقة أبو مينا الأثرية من بعض المواطنين وتم إزالة 11 حالة تعدٍ بنسبة 99% من الأرض.

افتتاح المعبد اليهودى نهاية 2019 بعد انتهاء أعمال الترميم بـ67 مليون جنيه

وفيما يتعلق بالآثار اليهودية، تتم حاليا أعمال ترميم المعبد اليهودى بالإسكندرية، وهو أحد أقدم المعابد اليهودية ويقع وسط الإسكندرية، وكان قد تعرض لانهيارات فى جزء منه بسبب الأمطار، حيث من المقرر الانتهاء منه نهاية عام 2019 بتكلفة تصل إلى 67 مليون جنيه.

وقال محمد متولى، مدير منطقة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إن أعمال الترميم تتم لأول مرة فى المعبد اليهودى منذ إنشائه، حيث كانت تتم أعمال صيانة دورية فقط، موضحا أن مشروع ترميم المعبد قد بدأ فى أغسطس 2017 وذلك تحت إشراف وزارة الآثار، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية فى 17 مايو 2017.

وحول القيمة التاريخية للمعبد اليهودى بالإسكندرية قال "متولى"، إن المعبد اليهودى أنشأته الجالية اليهودية بالإسكندرية فى عام 1881 ميلادية، وقد تم تسجيله فى مجلد الآثار تحت رقم 16 لسنة 1987، ويوجد بالمعبد عدد 63 سفرًا من الأسفار اليهودية بالمعبد أى 63 نسخة قديمة من التوراة وهى لها قيمة دينية وأثرية كبرى.

الانتهاء من ترميم مسجد "إنجى هانم" والاستعداد لافتتاح "كوم الناضورة"

أما فيما يتعلق بالآثار الإسلامية، فقد تم الانتهاء من أعمال ترميم مسجد "إنجى هانم" وافتتاحه، حيث تم تنفيذ مشروع درء الخطورة وترميم المسجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومنطقة آثار الإسكندرية، بعد أن كان المسجد يعانى من سوء حالته المعمارية والإنشائية، نتيجة العوامل الجوية المحيطة به، وتسرب مياه الأمطار والأتربة من سقف المسجد.

وأشار "متولى"، إلى أن أعمال درء الخطورة والترميم تضمنت استبدال العوارض الخشبية التالفة بسقف المسجد وملحقاته، ومعالجة الشروخ بالجدران من الداخل والخارج، واستعدال ميول المئذنة والهلال الخشبى ومعالجة عناصرها الخشبية، بالإضافة إلى التغيير الكامل لشبكتى الصرف والكهرباء، بالإضافة إلى كل أعمال الترميم الدقيق والتى شملت ترميم كل العناصر الخشبية المكونة لسقف المسجد من عوارض وألواح، بالإضافة إلى إزالة الدهانات المستحدثة من الأعمدة الرخامية للمسجد ومن على اللوحات الرخامية التأسيسية بالمسجد وعمل تدعيم وتقوية لحفظ العناصر الرخامية الأصلية به.

وأكد "متولى" أنه يتم حاليا تنفيذ التجهيزات النهائية تمهيدا لافتتاح منطقة "كوم الناضورة" الأثرية والتى تعود إلى الآثار الإسلامية الهامة بالإسكندرية.