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"شقا عمرهم راح".. سفينة شحن إيطالية تغرق بـ2000 سيارة باهظة الثمن ..صور

الجمعة، 22 مارس 2019 01:56 م
"شقا عمرهم راح".. سفينة شحن إيطالية تغرق بـ2000 سيارة باهظة الثمن ..صور أثناء غرق السفينة
كتب خالد إبراهيم
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تعرضت سفينة شحن إيطالية تحمل 2000 سيارة، من الماركات الفاخرة، بينها 37 سيارة بورش، للغرق فى مياه المحيط الأطلسى، بعد أن اندلعت فيها النيران أثناء عبورها من فرنسا إلى البرازيل الأسبوع الماضى.

الكارثة التى أحلت بالسفينة نتج عنها فقدان سيارات باهظة الثمن، ولكن شركات السيارات الغارقة، تعهدت بإعادة الانتاج مرة أخرى لأصحاب هذه السيارات، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

 

سفينة الشحن الإيطالية والتى تحمل اسم "غراندي أميركا" اشتعلت بها النيران قبل غرقها فى المحيط الأطلسي على بعد 150 ميل بحري من مدينة بريست في فرنسا، وعلى عمق 15 ألف قدم، قد أشارت تقارير إلى أن الجيش البريطانى أنقذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 27 شخصا.

أثناء غرق السفينة
أثناء غرق السفينة

 

أحتراق المواد السامة قبل غرق السفينة
أحتراق المواد السامة قبل غرق السفينة

 

وأكدت السلطات الفرنسية، أنه نظرا لاحتراق السفينة قبل غرقها، فإن كل المواد السامة والخطيرة احترقت، وبالتالي فإنه تم احتواء الأضرار ولن تكون لها آثار خطيرة على البيئة.

السفينة الايطالية
السفينة الايطالية

 

عمليات الانقاذ
عمليات الانقاذ

 

 


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