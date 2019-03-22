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الجمعة، 22 مارس 2019 01:18 م
خالد صلاح
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شركة "جارودا" الإندونيسية للطيران تلغى طلب شراء طائرات بوينج "737 ماكس 8"

الجمعة، 22 مارس 2019 01:00 م
شركة "جارودا" الإندونيسية للطيران تلغى طلب شراء طائرات بوينج "737 ماكس 8" بوينج "737 ماكس 8"
أ ش أ
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قالت شركة "جارودا" للطيران الإندونيسية اليوم الجمعة أنها ستلغى طلبا بعدة مليارات من الدولارات لشراء طائرات ركاب من طراز بوينج "737 ماكس 8"؛ عقب وقوع حادثين لطائرتين من الطراز ذاته خلال أقل من خمسة أشهر.

وأضاف المتحدث باسم الشركة إخسان روزان- فى تصريح خاص لشبكة "سى إن إن" الأمريكية - أن المسافرين على متن رحلات الشركة فقدوا الثقة فى السفر بواسطة هذه الطائرات، مشيرا إلى أن الشركة طلبت شراء 50 طائرة فى عام 2014 مقابل 4.9 مليار دولار، حيث تسلمت واحدة منها، إلا أنها بعثت الآن برسالة إلى شركة بوينج تبلغها فيها بعدم رغبتها فى استلام الطائرات المتبقية .


وأضاف روزان أن ممثلين عن شركة بوينج يعتزمون زيارة جاكرتا فى الثامن والعشرين من الشهر الجاري؛ من أجل مناقشة طلب الإلغاء مع الشركة .


يشار إلى أن العديد من الدول أوقفت تحليق طائرات بوينج "737 ماكس"؛ عقب تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية فى وقت سابق من الشهر الجارى وعلى متنها 157 شخصا، وهو الحادث الثانى خلال خمسة أشهر عقب تحطم طائرة إندونيسية من الطراز ذاته فى شهر أكتوبر الماضي، وكان على متنها 189 راكبا.


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