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شاهد فى دقيقة.. معلومات عن جدول الامتحان الثانى لـ أولى ثانوى

الجمعة، 22 مارس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. معلومات عن جدول الامتحان الثانى لـ أولى ثانوى طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول الامتحان التدريبى الثانى للصف الأول الثانوى، الذى سيتم عقده يوم 24 مارس الجارى، ويستمر حتى 4 أبريل المقبل.. "اليوم السابع" يقدم فى 16 معلومة بداية ونهاية الجدول وترتيب المواد.

1ـ الامتحانات تبدأ 24 مارس وتنتهى 4 أبريل المقبل.

2ـ الامتحان إلكترونى باستخدام التابلت.

3ـ هدفه تدريب الطلاب على التابلت والمنظومة الإلكترونية.

4ـ توفير شرائح محمول للطلاب فى المدارس لأداء الامتحان.

5ـ الأحد 24 مارس الجارى امتحان اللغة العربية.

6ـ الاثنين 25 مارس الأحياء وزمن الإجابة ساعة ونصف.

7ـ الثلاثاء 26 مارس اللغة الأجنبية الثانية ساعة ونصف.

8ـ الأربعاء 27 مارس الجغرافيا ساعة ونصف.

 9ـ الخميس 28 مارس اللغة الأجنبية الأولى"ساعتان ونصف".

10ـ الأحد 31 مارس الرياضيات "ساعتان ونصف".

11ـ الاثنين 1 أبريل الفلسفة والمنطق ساعة ونصف.

12ـ الثلاثاء 2 أبريل الفيزياء.

13ـ الأربعاء 3 أبريل التاريخ.

14ـ يختتم الطلاب امتحاناتهم 4 أبريل بمادة الكيمياء.

15ـ  يسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى بحالته التى عليها أيا كانت.

16ـ نتيجة الامتحان الثانى لا تؤثر على نتيجة الطالب فى نهاية العام.


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التربية والتعليم

جدول اولى ثانوى

الامتحان التجريبى الثانى

اخبار اليوم

جدول اولى ثانوي

اليوم السابع بلس




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