شاهد.. السفير السعودى بالقاهرة يزور الأماكن الأثرية بشارع المعز

كتب أحمد منصور

زار أسامة نقلى، السفير السعودى فى القاهرة، منذ قليل، شارع المعز، لتفقد الأماكن الأثرية بالشارع.

قال الأثرى شريف فوزى، المنسق العام لشارع المعز بوزارة الآثار، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، إن المصريين حريصون على زيارة شارع المعز بشكل مستمر، ومن الملاحظ خلال الفترة الأخيرة رفع الوعى الأثرى والثقافى لدى المواطنين، فالشارع يشهد حالة ازدهار فى معدلات الزيارة للمصريين بمختلف المراحل العمرية.

وأوضح المنسق العام لشارع المعز بوزارة الآثار، إن إقبال المصريين على شارع المعز لما يحتويه الشارع من عبق تاريخى عظيم، إلى جانب وجود الخدمات الترفيهية، مثل العروض المسرحية للأطفال والشباب والكبار المجانية، وأماكن لاستراحة الزوار، ولهذا يأتى الزائر المصرى مصطحبًا عائلته، التى تسعد بزيارة شارع المعز.







