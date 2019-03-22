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"سوق على مهلك".. الرادار التقط 2050 مخالفة سرعة زائدة لسيارات فى 24 ساعة

الجمعة، 22 مارس 2019 06:30 ص
"سوق على مهلك".. الرادار التقط 2050 مخالفة سرعة زائدة لسيارات فى 24 ساعة الرادار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 2050 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

 

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر بالمرور، استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.


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