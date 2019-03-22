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سوريا تصف تصريحات الرئيس الأمريكى حول الجولان بالعبارات "اللا مسئولة"

الجمعة، 22 مارس 2019 08:03 ص
سوريا تصف تصريحات الرئيس الأمريكى حول الجولان بالعبارات "اللا مسئولة" وليد المعلم وزير الخارجية السورى
كتب وكالات
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أدانت سوريا، بأشد العبارات التصريحات "اللامسئولة" للرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول الجولان السورى المحتل، التى تؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى للاحتلال ودعمها اللامحدود لسلوكه العدواني.

وقال مصدر رسمى فى وزارة الخارجية والمغتربين بسوريا بحسب الوكالة الرسمية السورية، ” هذا الموقف الأمريكى تجاه الجولان السورى المحتل يعبر وبكل وضوح عن ازدراء الولايات المتحدة للشرعية الدولية وانتهاكها السافر لقراراتها وخاصة قرار مجلس الامن رقم 497 لعام 1981 الذى صوت عليه أعضاء المجلس بالإجماع بمن فيهم الولايات المتحدة والذى يرفض بشكل مطلق قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى وإجراءاته التعسفية بخصوص الجولان ويعتبره باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا له”.

وأضاف المصدر.. لقد أصبح جليا للمجتمع الدولى أن الولايات المتحدة بسياساتها الرعناء التى تحكمها عقلية الهيمنة والغطرسة باتت تمثل العامل الأساس فى توتير الأوضاع على الساحة الدولية وتهديد السلم والاستقرار الدوليين .. الأمر الذى يستوجب وقفة جادة من دول العالم، لوضع حد للصلف الأمريكى وإعادة الاعتبار للشرعية الدولية والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار فى العالم.

وأكد المصدر أن تصريحات الرئيس الأمريكى وأركان إدارته حول الجولان السورى المحتل لن تغير أبدا من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا وأن الشعب السورى أكثر عزيمة وتصميما وإصرارا على تحرير هذه البقعة الغالية من التراب الوطنى السورى بكل الوسائل المتاحة وعودتها الى كنف الوطن الأم شاء من شاء و أبى من أبى طال الزمان أم قصر.

 

 


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