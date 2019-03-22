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سقوط مندوب مبيعات انتحل صفة صيدلى وبحوزته 15 ألف قرص منشط بالأزبكية

الجمعة، 22 مارس 2019 01:15 م
سقوط مندوب مبيعات انتحل صفة صيدلى وبحوزته 15 ألف قرص منشط بالأزبكية منشطات-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ألقى رجال مباحث التموين بالقاهرة، القبض على مندوب مبيعات انتحل صفة صيدلى وبحوزته  15 ألف قرص منشط بالأزبكية، و حرر محضر بالواقعة.

و نجحت مباحث تموين القاهرة، من ضبط مندوب مبيعات اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، لقيامه بممارسة مهنة صيدلى بدون ترخيص وحيازة كمية من المنشطات مجهولة المصدر قدرها (15600 قرص منشط مجهول المصدر) بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، و تم تحرير المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

 

 


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