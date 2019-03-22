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سقوط صاحب مخبز تلاعب بـ80 بطاقة تموينية دون علم أصحابها فى عين شمس

الجمعة، 22 مارس 2019 05:37 م
سقوط صاحب مخبز تلاعب بـ80 بطاقة تموينية دون علم أصحابها فى عين شمس بطاقة تموينية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من القبض على صاحب مخبز بلدى بمنطقة عين شمس، لاستيلائه على أموال الدعم وصرفه سلعا تموينية لـ80 بطاقة للمواطنين دون عملهم، وحرر محضر بالواقعة.

 وردت معلومات لمباحث التموين بالقاهرة بقيام صاحب مخبز بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز من خلال إثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، واستيلائه على أموال الدعم وانتقل رجال المباحث، وتبين من خلال التحريات استيلاؤه على 69 ألفا و980 جنيها.

 ووفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وشركة تطبيقات الكروت الذكية، فإن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، ولحيازته وتجميعه عدداً من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين بلغت 80 بطاقة وصرف المقررات التموينية والخبز دون علم أصحابها لحسابه الشخصى دون وجه حق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط بحوزته طبنجة صوت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


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رجال المباحث بطاقات تموينية




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