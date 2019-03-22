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سفير مصر في بلجراد يبحث مع وزير الداخلية الصربى مكافحة الإرهاب

الجمعة، 22 مارس 2019 03:46 م
سفير مصر في بلجراد يبحث مع وزير الداخلية الصربى مكافحة الإرهاب جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة
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التقى سفير مصر في صربيا "عمرو الجويلي" نائب رئيسة وزراء صربيا ووزير الداخلية الدكتور "نيبويسا ستيفانوفيتش"، بصفته أيضاً أمين عام مجلس الأمن القومى الصربى، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف في المجالات الشرطية والأمنية، حيث وصف نائب رئيسة وزراء صربيا التعاون الثنائى في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بأنه مصلحة مشتركة لمصر وصربيا، مثنياً على الجهود التي تبذلها سلطات إنفاذ القانون في مصر في هذا الصدد.
 

 

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وأوضح "الجويلى" أن اللقاء ناقش أيضاً الأفكار المطروحة من الجانب الصربى بشأن إمكانيات التعاون في مجال التدريب، فضلا عن جدول أعمال الاجتماعات المقبلة للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
 

 
 
 
 
 

 


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