video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الجمعة 22-3-2019

الجمعة، 22 مارس 2019 01:17 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 22-3-2019 يورو
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 22-3-2019، مقارنة بختام تعاملات أمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 19.63 جنيه للشراء، و 19.74 جنيه للبيع.

فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.63 جنيه للشراء
 19.74 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.61 جنيه للشراء
19.83 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

19.61 جنيه للشراء
19.83 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.59 جنيه للشراء
 
19.89 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.59 جنيه للشراء
 
19.81 جنيه للبيع
 
 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.59 جنيه للشراء
 
19.71 جنيه للبيع
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.60 جنيه للشراء
 
19.83 جنيه للبيع
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو اليوم الجمعة 15-3-2019

سعر اليورو

سعر اليورو اليوم

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة