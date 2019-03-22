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سعر الدولار اليوم الجمعة 22-3-2019

الجمعة، 22 مارس 2019 12:17 م
سعر الدولار اليوم الجمعة 22-3-2019 دولار - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 22-3-2019، أخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية أمس الخميس.
 
واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.24 جنيها للشراء ، و 17.34 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.   

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.24 جنيه للشراء

17.34 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.24 جنيه للشراء
17.34 جنيه للبيع
 
  

سعر الدولار فى بنك مصر

17.24  جنيه للشراء
17.34  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.24 جنيه للشراء
17.34 جنيه للبيع
  

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.29 جنيه للشراء
 
17.35 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.22 جنيه للشراء
17.32 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.24  جنيه للشراء
17.34  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.24 جنيه للشراء
17.34 جنيه للبيع
 
 

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