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سارق رواد البنوك بالأقصر: استوليت على 70 ألف جنيه من ضحية بالسلاح

الجمعة، 22 مارس 2019 03:38 م
سارق رواد البنوك بالأقصر: استوليت على 70 ألف جنيه من ضحية بالسلاح المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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 دأب مسجل خطرعلى ارتكاب الجرائم والسرقة بالإكراه في الأقصر، حتى سقط في قبضة رجال الشرطة.

وقال المتهم في اعترافاته عقب القبض عليه: استعنت بصديقي ورصدنا شخص عقب خروجه من بنك واستدرجناه لمنطقة نائية، واستولينا على المبالغ التي كانت بحوزته تحت تهديد السلاح.

وتلقى مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر بلاغاً من "رأفت.أ" موظف، مقيم في أسوان ، أنه عقب خروجه من أحد البنوك وبحوزته مبلغ 70 ألف جنيه ، التقى مع مجهولين يستقلان دراجة نارية ، وطلب منهما توصيله لموقف الأقاليم ، ولدى إستشعارهما بوجود مبلغ مالى بحوزته إصطحباه إلى منطقة زراعية ، وهدداه بسلاح أبيض وإستوليا منه على المبلغ المالى وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وأسفرت جهود فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم الشقى خطر "هشام .ع" السابق إتهامه فى 15 قضية "سرقة بالإكراه - مقاومة سلطات - مخدرات - خطف حقائب - سلاح أبيض" آخرهم قضية "سرقة" ، و"أشرف.أ" سبق إتهامه فى 14 قضية "مخدرات – سلاح - سرقة وسائل نقل – مشاجرة" آخرهم قضية "مخدرات".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبحوزته "مبلغ 69400 جنيه - سلاح أبيض "مطواة" 5 طلقات خرطوش"، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى ، وأكد أن المبلغ المضبوط من متحصلات واقعة السرقة ، والمطواة المستخدمة فى إرتكابه الحادث..جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.

 

 


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