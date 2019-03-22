ري أسوان:جارى إنشاء محطات الطويسة الجديدة لدعم المحطة القديمة

أسوان - صلاح المسن

نفذت الدولة مشاريع عديدة فى قطاع الرى بأسوان سواء فى إنشاء محطات جديدة أو تأهيل محطات الرى القديمة وصيانتها وذلك لتوفير مياه الرى بربوع محافظة أسوان ولتغذية زمام الأراضي القديمة والجديدة

يسلط " اليوم السابع " الضوء على أحد محطات الرى الرئيسية التى تخدم منطقة مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية بالمحافظة .

بداية يؤكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان ل" اليوم السابع" أن محطات رى الطويسة تغذى زمام وقدره 39 ألف فدان بمناطق بلانه وأدندان وقسطل والخريت وإبريم بنصر النوبة، وتم إنشاء محطة الطويسه القديمة فى عام 1968شرق النيل عند الكيلو ٣٩.٤٠٠ بعد 7 وحدات تصرف الوحده ٥.٢ م٣ / ثانيه

ويؤكد المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان أنه جارى إنشاء محطات الطويسة الجديدة بعدد 4 وحدات تصرف الوحده 10 م3 / ثانيه لدعم المحطة القديمة

فى نفس السياق يقول " سعيد الحجازى " من المزارعين أن منظومة الرى شهدت تطورا كبيرا فى ذمام الأراضى القديمة خلال الفترة الماضية بأسوان نتيجة صيانة المحطات وتأهيل الترع وتطهيرها ،مضيفاً أن الزيارات المتكررة لوزير الرى وقيادات الوزارة و المتابعة المستمرة لمسئولى اللإدارة المركزية والعامة للرى بأسوان كان لها أبلغ الأثر على إنتظام الرى مؤكداً على ضرورة الحفاظ على مياه الرى وترشيد اللإستهلاك

ويقول "صالح الجعفرى "من المزارعين أن محطة الطويسة يقع على عاتقها عبء كبير، ولكن مع إهتمام قيادات وموظفى الرى فإن المحطة قادرة على توفير مياه الرى على مدار فصول السنة .

ويضيف " سيد عبد الله " من المزارعين أن وصول المياه لنهايات الترع يتوقف على قوة محطات الرى متمنياً أن يتم توفير كافة أوجه الدعم لمحطات الرى عموماً وخاصة التى تغذى الأراضى الجديدة.

ويشاركه الرأى " أحمد عبده " من المزارعين أن المحطة الجديدة المزمع إنشائها لا شك ستقضى على كافة مشاكل المياه متمنياً سرعة العمل وإنجازها قبل الموعد المحدد

لتوفير الإمدادات المائية الازمة وتغطية إحتياجات الرى فى ذمام هندسة الطويسة فضلاً عن دعم التوسع الرأسى والأفقى والقضاء على مشاكل نقص المياه والوفاء بالاحتياجات الزراعية القائمة .

ويلفت " محمد عابدين " من المزارعين ضرورة توافر قطع الغيار لمحطات الرى وتعيين أطقم عمل إضافية من العمال والفنين والمهندسين حتى تتمكن محطات الرى بشتى أنحاء أسوان من الوفاء بكافة الإحيتاجات المائية للمزارعين خاصة مع قرب موسم أقصى اللإحتياجات المائية.























