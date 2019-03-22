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رواد السوشيال ميديا يلقنون "بى بى سى" درسا قاسيا: أين انتفاضتكم المزعومة!

الجمعة، 22 مارس 2019 07:16 م
رواد السوشيال ميديا يلقنون "بى بى سى" درسا قاسيا: أين انتفاضتكم المزعومة! بى بى سى
كتب أحمد عرفة
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واصل رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فضح شبكة "بى بى سى"، بعدما عرضت القناة البريطانية مضامين تحريضية ضد مصر، والترويج للفعاليات التى تحرض عليها جماعة الإخوان.

رواد موقع التواصل الاجتماعى، لقنوا شبكة "بى بى سى" البريطانية، درسا قاسية، بعدما زعمت القناة بأن هناك انتفاضة دعت لها الإخوان، ليرد نشطاء السوشيال ميديا :ما هى مكان الانتفاضة أم أن بى بى سى أصبحت تسترخص وتشغل أناس ليس لهم صفة، وآخر رد على تلك الدعوات التحريضية "معلش تلاقيها عند خالتك".

 

 

 


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