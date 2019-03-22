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ووفد أمريكي يتابع العمل ..

رئيس مدينة إسنا: مشروع إعادة إكتشاف أصول المدينة التراثية حقق نجاح سياحى مميز

الجمعة، 22 مارس 2019 03:00 ص
رئيس مدينة إسنا: مشروع إعادة إكتشاف أصول المدينة التراثية حقق نجاح سياحى مميز مشروع إعادة إكتشاف أصول المدينة التراثية
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى مشروع "إعادة إكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا"، وذلك من إعادة إحياء سوق القيسارية التراثى ووكالة الجداوى الذى تنفذه شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، بهدف الحفاظ على الأصول التراثية والثقافية المتنوعة بقلب مدينة إسنا لتحسين العوائد الاقتصادية لسكان المنطقة.

رئيس مدينة إسنا مشروع إعادة إكتشاف أصول المدينة التراثية (1)

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أن المشروع قطع شوطاً طويلاً فى خدمة التراث التاريخى بالمدينة، وإرتفعت بالفعل زيارات السائحين عقب اللقاءات المتكررة مع كافة العاملين بالقطاع السياحى ورجال الإرشاد والعاملين بالسوق السياحي، وزار المدينة لمتابعة العمل فى المشروع خلال الساعات الماضية وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لزيارة الأماكن الأثرية والتراثية بمدينة إسنا، وتفقدوا مواقع الترميم وإعادة التأهيل التى تتم حاليا بالمنطقة.

رئيس مدينة إسنا مشروع إعادة إكتشاف أصول المدينة التراثية (2)

وأكد محمد سيد سليمان، أن الوفد الأمريكى أثنى على حركة العمل فى المواقع التراثية، حيث أن المشروع يهدف إلى إطلاق إمكانات التراث الثقافى المتنوع لمركز مدينة إسنا بما يمهد لإعادة احياء تلك المنطقة بصورة مستدامة، ووضع المدينة بما تشكله من معالم تراثية متميزة على الخريطة السياحية بمصر . يتم ذلك من خلال الحفاظ على عدد من المواقع التراثية بمركز المدينة، ووضع خطط إدارة ملائمة لتلك المواقع ،وتوثيق وترويج التراث الثقافى للمدينة ورفع الوعى به، بالإضافة إلى تحسين العوائد الاقتصادية لسكان المنطقة من خلال أنشطة التنمية السياحية وتحسين فرص العمل فى هذا المجال.

 

رئيس مدينة إسنا مشروع إعادة إكتشاف أصول المدينة التراثية (3)
 

 


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