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رئيس غرفة الطباعة بالمغرب: الصحف تواجه خطر ارتفاع تكاليف طباعتها

الجمعة، 22 مارس 2019 02:00 ص
رئيس غرفة الطباعة بالمغرب: الصحف تواجه خطر ارتفاع تكاليف طباعتها سعيد النجار رئيس غرفة الطباعة فى المغرب،ومحرر اليوم السابع
رسالة ميلانو - إسلام سعيد
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قال سعيد النجار رئيس غرفة الطباعة فى المغرب، إن مستقبل صناعة الطباعة فى الدول العربية مبهم جدا فى ظل عدم ضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع فى الفترة الحالية، مشيراً إلى أهمية أن يكون الاتجاه هو تحديث قطاع الطباعة بكل تشعباته في ظل تطور هائل لهذا القطاع فى أوروبا الأمر الذى يشير إلى إمكانية تحقيق صادرات أكبر للدول من هذه الصناعة.
 
 
وأضاف النجار فى حديثه لـ" اليوم السابع" على هامش المشاركة فى الاجتماعات التحضيرية لمعرض print 4 all، أن هناك تحديات كبيرة لصناعة الطباعة منها ارتفاع تكاليفها حاليا مقارنة  بالديجيتال، وكذلك زيادة عدد العمالة وهو ما يمثل عبئ اضافى على الشركات.
 
 
وعن مستقبل طباعة الصحف، قال رئيس غرفة الطباعة، إنها تواجه صعوبات كبيرة فى ظل اتجاه الجميع نحو الصحافة الديجيتال"المواقع الإلكترونية"، فمستقبل طباعة الصحف والمجلات فى خطر، لافتاً إلى أن مؤسسات صحفية كبيرة تتجة إلى الصحافة الديجيتال فى ظل ارتفاع الخسائر الناتجة عن الزيادة الكبيرة في تكاليف الطباعة.
 
 
وبشأن إمكانية التعاون مع مصر، أشار سعيد النجار إلى أنه أجرى اتصالات مع إحدى الشركات في مصر للتعاون في مجال صناعة الكارتون، لكن المفاوضات لم تنته بعد، لأن الاستثمار في هذا المجال خاصة خارج نطاق دولتك يحتاج دراسات كثيرة حول احتياجات الأسواق وتوفير التمويلات وكذلك التسويق.
 
واقترح رئيس غرفة الطباعة فى المغرب، أن يتم تدشين اتحاد أو غرفة عربية للطباعة وتضم المستثمرين العرب العاملين في مجال الطباعة بكافة أنواعها من أجل تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى.
 

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صناعة الطباعة

طباعة الصحف

غرفة الطباعة

اخبار الاقتصاد

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