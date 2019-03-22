رئيسة وزراء نيوزيلندا تتلقى تهديدًا بالقتل عبر تويتر "أنتِ القادمة"

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تلقت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية.

وذكرت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" النيوزيلندية -على موقعها الإلكتروني- اليوم الجمعة، أن الشرطة تجرى تحقيقًا حول تغريدة تم رفعها عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تحتوى على صورة لبندقية وتعليقا "أنتِ القادمة" مشيرًا إلى رئيسة الوزراء أرديرن.

وقال المتحدث باسم الشرطة النيوزيلندية "إن الشرطة على دراية بالتعليق الذى تم نشره على تويتر ويتم إجراء تحريات".

وذكرت الصحيفة أن المنشور تم رفعه لأكثر من 48 ساعة، قبل أن يتم تعليق حساب المرسل على "تويتر" بعد أن تم الإبلاغ عنه من قبل أشخاص مختلفين حيث يحتوى الحساب على محتوى معاد للإسلام وخطاب كراهية متفوق.

ووفقا لمصادر إعلامية أخرى، أدارت أرديرن الدفة بنجاح فى أعقاب الهجوم الإرهابى على مسجدين فى مدينة كرايس تشيرش الذى أسفر عن مقتل 50 مسلمًا وسارعت إلى وصف أسوأ حادث قتل جماعى تتعرض له نيوزيلندا بـ"أسود أيام نيوزيلندا"، وعكفت على طمأنة البلاد التى ظلت إلى حد كبير بعيدة عن العنف والخوف، الذى أصاب دولا أخرى فى العقدين الماضيين.