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حاسبات عين شمس تحرز تقدماً فى تصنيف QS العالمى

الجمعة، 22 مارس 2019 06:49 م
حاسبات عين شمس تحرز تقدماً فى تصنيف QS العالمى جامعة عين شمس
محمود راغب
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أحرزت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس تقدماً ملحوظاً  في تصنيف  QS  العالمي، حيث تقدمت فى مجال علوم الحاسب ونظم المعلومات لتحتل الترتيب 450:410 على مستوى العالم .
 
و تسلمت د. نجوى بدر ،  عميد الكلية شهادة معتمدة من منظمة  QS العالمية في احتفالية كبرى أقامتها الجامعة بحضور د. آشون فرنانديز ،  المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و د. عبد الناصر سنجاب ،  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و د. عبد الفتاح سعود ،  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و المشرف على ملف التصنيف العالمي للجامعة و سمير عبد الناصر ، أمين عام الجامعة  و  د. هبه شاهين  ، مدير المركز الإعلامي بالجامعة ود. رانيا صلاح ،  مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة  والسيدة مادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال بالقاهرة.
 
يذكر أن جامعة عين شمس نجحت في التقدم في 9 مجالات في هذا التصنيف العالمي الهام.

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