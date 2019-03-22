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جهود أمنية لضبط المتهمين بشراء مسروقات عصابة الشيخ زايد

الجمعة، 22 مارس 2019 05:00 ص
جهود أمنية لضبط المتهمين بشراء مسروقات عصابة الشيخ زايد دراجات بخارية - ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى واقعة واعترافات ألإراد التشكيل العصابى المتورطين فى سرقة الدراجات البخارية بالشيخ زايد، عن ارتكابهم 36 واقعة سرقة، وأضافوا أنهم مارسوا نشاطهم بمدينة الشيخ زايد، والمناطق المحيطة بهم، حيث يتولون بيع المسروقات لعملائهم.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للتوصل لهوية الأشخاص المتورطين فى شراء الدراجات المسروقة، تمهيدا للقبض عليهم.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات ضباط مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، تفيد تورط 3 عاطلين فى تكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية، وتوصلت التحريات أن المتهمين يقيمون بمنطقة أوسيم.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بتخصصهم فى سرقة الدراجات البخارية، وارتكابهم عددا كبيرا من الدراجات البخارية جارى حصرها وبيعها لعملائهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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