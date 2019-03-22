video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 04:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعليقا على تصريحات ترامب.. ضاحى خلفان: السيادة الأمريكية فى قبضة إسرائيل

الجمعة، 22 مارس 2019 04:46 م
تعليقا على تصريحات ترامب.. ضاحى خلفان: السيادة الأمريكية فى قبضة إسرائيل ضاحى خلفان
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

علق ضاحى خلفان ، قائد شرطة دبى السابق، على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن هضبة الجولان السورية، قائلا: "إذا ترامب اعترف أن الجولان أرض إسرائيلية، العرب يعترفون إسرائيل أرض عربية".

وقال خلفان "اعتراف ترامب بحق إسرائيل فى الجولان أو القدس فى القوانين والحقوق الدولية لا تعنى حقا ولكن تعنى تملقا".

1
 

وأضاف خلفان: "إذا ترامب اعترف أن الجولان أرض إسرائيلية، العرب يعترفون إسرائيل أرض عربية".

 

وتابع خلفان: "عندما تتحول أمريكا إلى ولاية عظمى لاسرائيل، تدرك معنى نفوذ اليهود فى الغرب، كل رئيس أمريكى عليه أن يطيع الرئيس الإسرائيلى طاعة عمياء وإلا سيطرد بشكل أو بآخر"، مؤكدا: "اليهود يمشونهم.. بل يسوقونهم سوقا، وأن السيادة الأمريكية فى قبضة إسرائيل".

2
 

كان الرئيس الأمريكى ترامب، قال فى تغريدة له على تويتر، أمس الخميس: "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التى لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمى".

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"دمشق": واشنطن لا تمتلك بحماقتها وغطرستها أى حق فى تقرير مصير الجولان

الأردن: الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية

الجولان على طاولة اللئام.. كيف أقنعت تل أبيب ترامب بـ"سلخ" الهضبة من الجسد السورى.. تدخلات طهران وداعش أوراق نتنياهو لسرقة أراضى دمشق.. مراقبون: تطبيق الاتفاقيات التجارية بين إسرائيل وأمريكا بالجولان

الأزهر: الجولان أرض سورية محتلة ولا شرعية لسلطة الاحتلال

اليوم السابع بلس

ضاحى خلفان

ترامب

امريكا

الجولان

هضبة الجولان

سوريا

اليهود




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة