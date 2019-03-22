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ترامب يلغى قراراً بفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

الجمعة، 22 مارس 2019 07:46 م
ترامب يلغى قراراً بفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية ترامب
كتب- هاشم الفخرانى
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة له اليوم الجمعة على موقع "تويتر" أنه تراجع عن القرار الذى اتخذته وزارة الخزانة بفرض عقوبات على إضافية على كوريا الشمالية أمس .
 
 
 
 
 
 

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وأضاف  ترامب، "أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن عقوبات إضافية واسعة النطاق ستضاف إلى تلك العقوبات الموجودة بالفعل على كوريا الشمالية.. فلقد أمرت اليوم بسحب تلك العقوبات الإضافية".

وفرضت الولايات المتحدة، ، عقوبات على شركتين صينيتين للشحن البحري، ساعدتا كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات.

وذكر الموقع الإلكترونى لوزارة الخزانة الأمريكية، إنه تم فرض العقوبات على شركتى "داليان هايبو الدولية للشحن" و"لياونينج دانسينج الدولية للشحن" الصينيتين، مضيفا أن الوزارة قامت بتحديث استشاراتها بشأن ممارسات الشحن غير المشروعة لكوريا الشمالية، والتى تشمل عشرات السفن المشتبه فى تصديرها للفحم إلى كوريا الشمالية أو انخراطها فى عمليات نقل النفط المكرر من سفينة إلى أخرى.

وجاءت الإجراءات الأمريكية الأخيرة، بعد انهيار القمة الثانية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون، فى فيتنام الشهر الماضي.

 

 

 


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الولايات المتحدة

واشنطن

عقوبات

كوريا الشمالية




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