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تحريات لتحديد دور فرد شرطة فى سقوط متهمة من سطح نيابة 6 أكتوبر

الجمعة، 22 مارس 2019 11:20 ص
تحريات لتحديد دور فرد شرطة فى سقوط متهمة من سطح نيابة 6 أكتوبر سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى واقعة إلقاء متهمة فى قضية آداب نفسها من أعلى سطح مبنى نيابة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة بأنحاء جسدها، أنها كانت بصحبة شقيقتها داخل فيلا يقيم بها خليجيين، لممارسة الرذيلة معهما مقابل الحصول على مبلغ مالى، وأن المصابة تعاطت المواد المخدرة خلال تواجدها بصحبة الخليجيين، وقبل عرضها على النيابة طلبت من فرد الشرطة قضاء حاجتها، وعقب فك قيدها، غافلته وألقت بنفسها مما أسفر عن إصابتها بكسر بالعامود الفقرى، بالإضافة إلى عدة كسور وجروح متفرقة بأنحاء جسدها، وتم نقلها إلى المستشفى، لإسعافها، وأمرت النيابة بحبسها على ذمة التحقيق، وجارى إجراء التحريات لتحديد إهمال فرد الشرطة التابع لحرس الترحيلات من عدمه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

 

أحداث الواقعة بدأت بعد القبض على شقيقتين لاتهامهما بممارسة الرذيلة مع شخصين داخل شقة، مقابل الحصول على مبلغ مالى بالشيخ زايد، وعقب تحرير محضر بالواقعة، تم إحالة المتهمتين إلى النيابة للتحقيق، وقبل التحقيق مع إحدى المتهمتين طلبت من فرد الشرطة من قوة حرس الترحيلات التابع لقسم شرطة الشيخ زايد السماح لها بقضاء حاجتها، حيث انتهزت فك القيد الحديدى الخاص بها، ثم ألقت بنفسها من أعلى سطح مبنى النيابة بالطابق الخامس، مما أسفر عن إصابتها بعدة كسور.

 

تم نقلها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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