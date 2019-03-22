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"تجميل الجيزة" يحصد المركز الثانى فى دورى المصالح الحكومية لخماسى كرة القدم

الجمعة، 22 مارس 2019 04:53 م
"تجميل الجيزة" يحصد المركز الثانى فى دورى المصالح الحكومية لخماسى كرة القدم فريق تجميل الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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فاز فريق "تجميل الجيزة" لخماسي كرة القدم بالمركز الثانى، فى دوري المصالح الحكوميه علي مستوي الجمهوريه الذى أقيم بمدينه بورسعيد حيث فاز علي محافظه شمال سيناء ودمياط والوادى الجديد القليوبية والسويس.

وقال مختار أبوالفتوح المشرف على النشاط الرياضي وسكرتير اللجنة، إن الفريث يمثله محمد القط وحسام مجدي وهاني سيد وسامح عبدالباسط وعمرومهدي وايهاب فكري وحسين شكري ومحمد شكري، فيما يدرب الفريق الكابتن أسامه فاروق وإداري حمدى عطية، ويحظى الفريق بدعم شفيق جلال رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة وأكرم غراب رئيس اللجنة الرياضية.


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