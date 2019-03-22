video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 11:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الجمعة، 22 مارس 2019 11:01 ص
تأخر إقلاع 8 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهره - ارشيفية
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الجمعة، تأخر إقلاع رحلات 8 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
 
 وقالت مصادر ملاحية، أن رحلات  شركة نسما 120 المتجهة إلى تبوك، و140 المتجهة إلى القصيم، 340 المتجهة إلى مدريد، ورحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن، تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة. 
 
وأضافت المصادر أن رحلتي الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول، 691 المتجهة إلى إسطنبول، إضافة إلى رحلة خطوط النيل 109 المتجهة إلى سكاكا، ورحلة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل، وذلك بسبب ظروف التشغيل. 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عزل 25 راكبا بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء

مطار القاهرة يشارك الركاب الاحتفال بـ"عيد الام" بصالات السفر والوصول

مطار القاهرة

أخبار المطار

رحلات دولية




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة