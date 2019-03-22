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بعد سقوط مصعد.. رئيس جامعة أسيوط: إجراء فحص شامل للمصاعد بمعهد الأورام

الجمعة، 22 مارس 2019 03:33 م
بعد سقوط مصعد.. رئيس جامعة أسيوط: إجراء فحص شامل للمصاعد بمعهد الأورام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط محمود عجمى
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أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اتخاذ كل الإجراءات القانونية العاجلة، لفحص وتحديد أسباب العطل الذى أدى إلى سقوط مصعد من الطابق الخامس بمعهد جنوب مصر للأورام، والذى لم يسفر عن وقوع أى خسائر أو إصابات .

وعن تفاصيل ما تم من إجراءات أشار رئيس جامعة أسيوط إلى قيام المختصين عن الصيانة والإدارة الهندسية بفحص المصعد وإعداد تقرير مبدئي عن مدى كفاءة عمل المصعد، إلى جانب تكليف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتشكيل لجنة متخصصة تجمع أساتذة كلية الهندسة وإدارة المنشآت والإدارة الهندسية بالجامعة للقيام بإجراء فحص شامل ودقيق للمصعد وإعداد تقرير مفصل خلال الساعات القليلة القادمة، مع دعوته مجلس إدارة المعهد للانعقاد فى جلسة طارئة صباح الأربعاء القادم بحضور رئيس الجامعة .

وأضاف الدكتور طارق الجمال أنه تم تحرير محضر رسمى بنقطة شرطة المستشفى التابعة لقسم أول أسيوط بشأن الواقعة، حتى يتسنى للجهات المختصة من إجراء تحقيقاتها القانونية وهو ما يسير بالتوازى مع ما تم اتخاذه من إجراءات داخل الجامعة .

وشدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على اتخاذ كل الإجراءات التى تكفل دقة وحيادية بحث الواقعة وذلك حرصاً على سلامة الأفراد وحفاظاً على سلامة أرواحهم .


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