بعد تأييد الأحكام.. اعرف أهم 10 معلومات وتواريخ فى قضية فض اعتصام النهضة

كتبت هدى أبو بكر

أسدلت محكمة النقض الستار على طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب "فض اعتصام النهضة" ، حيث رفضت المحكمة طعون المتهمين وأيدت أحكام المؤبد والسجن المشدد ما بين 15 إلى 3 سنوات الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.

وفى السطور التالية يقدم اليوم السابع أهم المحطات والتواريخ فى القضية:

- فى 8 أبريل 2015 ...أحال النائب العام السابق المستشار الراحل هشام بركات، 379 عضوا بجماعة الإخوان، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى أحداث فض اعتصام ميدان النهضة مصر بالجيزة منتصف شهر أغسطس من عام 2013.

- وجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات منها، حيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، استخدموها فى مقاومة رجال الشرطة أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بفض الاعتصام، واستهدفوا بعض ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية صوبهم، مما أدى إلى استشهاد وإصابة قرابة 20 شخصا بينهم شرطيون.

- أيضا وجهت لهم ارتكاب جرائم قتل المجنى عليهم مجهولين الهوية عمدًا مع سبق الإصرار ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى، والانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطةالعامة فى تنفيذ القوانين ، والتخريب عمدا للمرافق العامة والمصالح الحكومية.

- فى 13 يوليو 2015..أولى جلسات محاكمة المتهمين، حيث استمرت محاكمتهم على مدار 35 جلسة.

- 9 يناير 2018..قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد لـ٢٣ متهما و٣ سنوات لـ٢٢ متهما وبراءة ١٠٩ آخرين والمشدد لـ ٢٢٣ متهما بالقضية، وانقضاء الدعوى المدنية لاثنين من المتهمين.

-قدم 82 متهما طعونا أمام محكمة النقض فى المواعيد القانونية المحددة وهى 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

- 23 أكتوبر 2018..حددت محكمة النقض جلسة 17 يناير 2019 أولى جلسات نظر طعون المتهمين .

- 11 يناير 2019...أصدرت نيابة النقض مذكرة يرأسها الاستشارى فى القضية ، وأوصت برفض طعون المتهمين.

- 17 يناير 2019..عقدت محكمة النقض أولى جلسات نظر طعون المتهمين وحجزتها للحكم بجلسة اليوم 21 مارس.

- 21 مارس 2019..قضت المحكمة برفض طعون المتهمين وأيدت أحكام المؤبد والسجن المشدد ما بين 15 إلى 3 سنوات الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.