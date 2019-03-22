بالأسماء.. 42 أستاذًا جامعيًا يتنافسون على رئاسة 3 جامعات

أعلن الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، القوائم النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة الزقازيق وعين شمس والفيوم، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة للطعون وفحصها من قبل اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات، وبلغ عدد الأساتذة المتنافسين على رئاسة الثلاث جامعات 42 أستاذا جامعيا.

ويتنافس 9 أساتذة جامعيين بجامعة عين شمس يتنافسون على منصب رئيس الجامعة بعد خلو المنصب بخروج رئيس الجامعة السابق على المعاش، والأساتذة هم: الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور نظمى عطية نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق، والدكتور ناجى محمد عميد كلية الحقوق بالجامعة، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويتنافس على المنصب أيضًا، الدكتور محمد مبروك أبو الوفا الأستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة بالجامعة والدكتورة أمانى إمام الأستاذ بكلية الصيدلة بالجامعة والدكتورة مايسة السيد أستاذ ورئيس قسم الدراسات الطبية للأطفال بجامعة عين شمس.

فيما يتنافس 19 أستاذًا جامعيًا بجامعة الفيوم على منصب رئيس جامعة الفيوم بعد خلو المنصب بخروج رئيس الجامعة السابق على المعاش، والأساتذة هم: الدكتور عاطف منصور، والدكتور أحمد جابر شديد، والدكتور عماد فتحى دويدار، والدكتور إسهاب بيومى عقبة، والدكتورة إيناس السيد صادق، والدكتور سامح أحمد جلال، والدكتور محمد محمود خضر، والدكتور محمد فاروق عبد السميع، والدكتور صابر السيد مشالى والدكتورة سها محمد عبد العزيز والدكتورة آمال كامل محمد.

ويتنافس على المنصب أيضًا، الدكتور هشام عكاشة والدكتور خالد على سالم والدكتور خالد حسين زغلول والدكتور محمد أبو النور، والدكتور مصطفى أحمد حجازى، والدكتورة هناء عبد القادر والدكتور عادل الدرغامى والدكتورة نيفين على حسن.

فيما يتنافس 14 أستاذا جامعيا على رئاسة جامعة الزقازيق، وحدد المجلس الأوراق المطلوبة للترشح فى السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على "الأبحاث- المهارات العلمية- الإشراف على الرسائل العلمية- المشروعات البحثية المشارك فيها- التعاون الخارجي- بناء شراكات- المشاركة فى تطوير التعليم الجامعي"، وبيان حالة يشتمل على "الإعارات- الإجازات- المهمات العلمية فى الخارج- الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة، وخطة تطوير الجامعة، وتقديم 8 نسخ من الأوراق "نسخة أصل بالإضافة إلى 7 نسخ مصورة".