انطلاق فعاليات الاسبوع المائى بقرية برطس فى الجيزة تحت شعار "كل نقطة بتفرق"

كتب سيد الخلفاوى

بدأت اليوم الجمعة، فاعليات الأسبوع المائى تحت شعار "كل نقطة بتفرق" على مستوى الجمهورية بمشاركة كافة الجهات والوزارات المعنية ومنها وزارات الاوقاف والتربية والتعليم والصحة والزراعة والرى احتفالا باليوم العالمى للمياه.

وذكر بيان لمحافظة الجيزة اليوم، أن فعليات الاسبوع المائى بمحافظة الجيزة تقام بقرية برطس التابعة لمركز أوسيم بدءا من اليوم وحتى 28 مارس الجارى، حيث بدأت اليوم الفاعليات بتوحيد الجزء الثانى من خطبة الجمعة اليوم بمساجد القرية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.

وقال المهندس منصور بدوى إبراهيم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إنه ستعقد خلال الاسبوع المائى ندوات التوعية بكافة المصالح الحكومية المتواجدة بقرية برطس الى جانب المدارس والمعاهد الازهرية من خلال عمل ندوات ثقافية ومسابقات وكذلك حملات طرق الابواب و عمل ورش لتعليم اعمال السباكة الخفيفة لإصلاح التالف منها.

وأشار منصور، إلى أنه تم الاستعداد لهذه الحملة بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة وطباعة بوسترات للتوعية الى جانب كراسات توزع على طلاب المدارس مزودة بإرشادات للحفاظ على المياه كما سيقام بالتعاون مسابقة بحثية وفنية بين طلاب المدارس وتكريم الفائزين وسيقام ايضا بالتعاون مع مديرية الشباب بالجيزة "دورى المياه" لشباب وطلاب القرية، وتنتهى فاعليات الاسبوع المائى يوم الخميس المقبل بحفل ختامى لتكريم الفائزين.