video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 02:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. تأخر تشغيل القطارات بمترو المرج الجديدة لـ6 صباحًا لاستكمال الازدواج

الجمعة، 22 مارس 2019 02:00 ص
اليوم.. تأخر تشغيل القطارات بمترو المرج الجديدة لـ6 صباحًا لاستكمال الازدواج محطة مترو المرج الجديدة
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

تشغل شركة المترو اليوم الجمعة، أول قطار من محطة المرج الجديدة، الساعة الـ6 صباحاً بدلاً من الخامسة والربع صباحاً بتأخير 45 دقيقة، لاستكمال أعمال اختبارات وتجارب مشروع الازدواج للمسافة بين محطتى المرج القديمة والمرج الجديدة، حيث يستمر تأخير بدء تشغيل القطارات بهذه المحطة اليوم وغدًا.

 

فيما تنتظم مواعيد بدء التشغيل وقيام القطارات من باقى المحطات الابتدائية بالخطوط الثلاثة فى الخامسة والربع صباحًا سواء حلوان بالخط الأول وشبرا الخيمة والمنيب بالخط الثانى والعتبة والأهرام بالخط الثالث، ويستمر التشغيل حتى الواحدة من صباح اليوم التالى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس شركة المترو والعضور المنتدب يتفقدان 6 محطات بالخط الثانى لمتابعة حركة التشغيل

المترو

مترو المرج

الخط الاول للمترو




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

فيديو.. 5 لاعبين رفضوا الأهلى والزمالك

فيديو.. 5 لاعبين رفضوا الأهلى والزمالك

وزير المالية: تمرير الميزانية الجديدة مرهون بدفع مستحقات صناديق المعاشات المتأخرة

وزير المالية: تمرير الميزانية الجديدة مرهون بدفع مستحقات صناديق المعاشات المتأخرة

الخارجية تطالب المصريين بالالتزام بـ 10 شروط خلال أداء العمرة .. تعرف عليها

الخارجية تطالب المصريين بالالتزام بـ 10 شروط خلال أداء العمرة .. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة