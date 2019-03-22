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الجمعة، 22 مارس 2019 01:18 م
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الوطنية للمحيطات: 25 ولاية أمريكية عُرضة لفيضانات عارمة الربيع الحالى

الجمعة، 22 مارس 2019 01:13 م
الوطنية للمحيطات: 25 ولاية أمريكية عُرضة لفيضانات عارمة الربيع الحالى فيضانات
أ ش أ
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قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى الأمريكية، إن مناطق واسعة من الولايات المتحدة معرضة لخطر الفيضانات، فى فصل الربيع الحالي، وذلك على الرغم من أن نبراسكا وغيرها من ولايات الغرب الأوسط الأمريكى تعانى بالفعل من فيضانات بمعدلات قياسية أواخر فصل الشتاء.

وأضافت الإدارة الوطنية الأمريكية -بحسب ما نقلت عنها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكتروني- أن نحو ثلثى الولايات الأمريكية الجنوبية معرضة لخطر متزايد من بعض الفيضانات من الآن وحتى شهر مايو القادم، مشيرة إلى أن 25 ولاية أمريكية قد تتعرض لفيضانات عارمة أو متوسطة.


وحذر علماء من أن الكثير من ولايات الشرق الأمريكى على طول نهر المسيسيبي، إلى جانب بعض أجزاء ولايتى كاليفورنيا ونيفادا؛ التى تأوى أكثر من 200 مليون شخص، قد تشهد على الأقل بعض الفياضانات خلال فصل الربيع الحالي.


من جانبها ، قالت مارى سى اريكسون نائب مدير دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، خلال مؤتمر مع صحفيين عبر تقنية الـ"فونفرنس كول": "قد تكون الفيضانات هذا العام أسوأ من أى شيء شاهدناه فى السنوات الأخيرة، بل أسوأ من الفيضانات التاريخية التى شهدتها البلاد فى عامى 1993 و2011".

وأضافت: "الفيضانات العارمة، الشهر الجاري، التى تشهدها ولايات نبراسكا ومينيسوتا وأيوا وأماكن أخرى، هى عينة أولية لما متوقع أن نشهده خلال الفترة المتبقية من فصل الربيع".


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