النقل والهندسة :بناء مصنع إطارات فى العامرية يعيد الشركة للسوق

كتب عبد الحليم سالم

قال المهندس شريف عبد الله ، رئيس شركة النقل والهندسة ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن إنشاء مصنع جديد لإنتاج إطارات السيارات بمنطقة العامرية بالشراكة مع شركة عالمية يعيد منتجات الشركة للسوق مجددا .

وأضاف شريف عبد الله لــ"اليوم السابع"، أن الشركة حاليا فى منطقة سموحة ترفض إجراء توسعات فى شارع 38 واقتطاع جزء كبير من إدارة ومصنع الشركة الحالى بهدف توسعة الشارع، لافتا إلى ضرورة وضع مصلحة الشركة فى المقام الأول وبالتالى عدم إجراء توسعات على حسابها وحساب أصولها .

وأوضح شريف عبد الله، أن الشركة تشهد تحسنا طفيفا فى الإنتاج مع استمرارية توفير مصادر الطاقة،وكان وزير قطاع الأعمال العام أعلن عن قرب عقد شراكة بين النقل والهندسة ، وشركة عالمية لإنتاج نحو 900 ألف إطار سيارة سنويا.