video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 مارس 2019 07:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

النقل والهندسة :بناء مصنع إطارات فى العامرية يعيد الشركة للسوق

الجمعة، 22 مارس 2019 07:00 ص
النقل والهندسة :بناء مصنع إطارات فى العامرية يعيد الشركة للسوق المهندس شريف عبد الله رئيس شركة النقل والهندسة
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
قال المهندس شريف عبد الله ، رئيس شركة النقل والهندسة ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن إنشاء مصنع جديد لإنتاج إطارات السيارات بمنطقة العامرية بالشراكة مع شركة عالمية يعيد منتجات الشركة للسوق مجددا .
 
 
وأضاف شريف عبد الله لــ"اليوم السابع"، أن الشركة حاليا فى منطقة سموحة ترفض إجراء توسعات فى شارع 38 واقتطاع جزء كبير من إدارة ومصنع الشركة الحالى بهدف توسعة الشارع، لافتا إلى ضرورة وضع مصلحة الشركة فى المقام الأول وبالتالى عدم إجراء توسعات على حسابها وحساب أصولها .
 
 
وأوضح شريف عبد الله، أن الشركة تشهد تحسنا طفيفا فى الإنتاج مع استمرارية توفير مصادر الطاقة،وكان وزير قطاع الأعمال العام أعلن عن قرب عقد شراكة بين النقل والهندسة ، وشركة عالمية لإنتاج نحو 900 ألف إطار سيارة سنويا.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل خطة تطوير شركة النقل والهندسة المتخصصة فى صناعة إطارات السيارات

شركة النقل والهندسة

شريف عبد الله

قطاع الاعمال العام

اطارات السيارات




لا تفوتك
وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

وزير التعليم: مصطلح " تقفيل الامتحان" نابع عن نظام تعليمى غير سليم

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

محامى شيرين عبد الوهاب: مقدم البلاغ ضد موكلتى مدّعى شهرة.. وسمير صبرى يرد

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

إغلاق جزئى لمحور 26 يوليو باتجاه شارع السودان وميدان لبنان

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محافظة القاهرة: تطوير كورنيش النيل بدءًا من المعادى بطول 5 كيلومترات

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

محمود متولى يعلق على انتقاله للأهلى: "أحترم جمهور الاسماعيلى "

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسیة باريس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة