المرصد السورى: قوات سوريا الديمقراطية تمشط مدينة الباغوز

دمشق أ ش أ

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية، تواصل عمليات تمشيط مدينة الباغوز، بحثا عن فلول تنظيم داعش الإرهابى، فى مدينة الباغوز آخر جيب لتنظيم داعش فى سوريا.

وقال المرصد السورى ، فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، الخميس ، إن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تجرى عمليات تمشيط فى المنطقة والخنادق والأنفاق التى حفرها التنظيم للتأكد من خلوها بالكامل من المسلحين.

وأشار المرصد الى أن نحو 1500 شخص خرجوا من آخر جيب للتنظيم، بينهم المئات من مسلحى التنظيم ممن استسلموا لقوات سوريا الديمقرطية.