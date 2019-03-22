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القوى العاملة: المصريون العاملون بإيطاليا منذ 1981 يستفيدون من نظام "الشنتو" للتقاعد

الجمعة، 22 مارس 2019 11:11 ص
القوى العاملة: المصريون العاملون بإيطاليا منذ 1981 يستفيدون من نظام "الشنتو" للتقاعد محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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قال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى بوزارة القوى العاملة، إنه بالاستفسار عن النظام النظام الجديد للتقاعد فى إيطاليا الذى يطلق عليه اسم "الشنتو"، من المستشار العمالى عزت عمران بمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بقنصلية مصر بميلانو، أوضح أنه فى إيطاليا كل يوم شأن جديد بخصوص سن التقاعد، والذى وصل الآن إلى 66.7 عام للرجال، و65 عامًا للنساء، مشيرًا إلى أنه منذ تولى الحكومة الحالية وهى تحاول زيادة سن التقاعد ولكنها تراجعت إلا أنها طرحت ما يسمى بنظام "الشنتو" وهو يعنى نظام المائة.

وفى تقرير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، أوضح المستشار العمالى، أن المقصود بهذا النظام أن العامل الذى يصل إلى سن 62 عامًا وتكون سنوات خدمته الوظيفية تصل إلى الـ 38 عامًا، حيث يكون مجموع عمر العامل وسنوات خدمته 62 + 38= 100 طبعا مع الخضوع لمظلة التأمينات.

وتم تطبيق هذا النظام بالفعل، حيث تقدم أكثر من 25 ألف عامل تنطبق عليهم الشروط بطلبات تقاعد طبقًا لهذا النظام، ومن المعروف أن الشاب الإيطالى يلتحق بالعمل وخاصة فى القطاع الخاص فى سن مبكرة، ولذلك يمكن أن تصل سنوات خدمته لـ 38 عامًا عند بلوغه الـ 62 عاما، وهنا يطبق هذا النظام التقاعدى على العمال المصريين الذين يعملون فى إيطاليا منذ1981 بشرط خضوعهم للتأمينات خلال سنوات عملهم.


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